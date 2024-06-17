تأكيد الإصابة الرابعة هذا العام بحمى الخنازير الأفريقية في يونغ تشون

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أكدت السلطات الصحية الكورية حالة الإصابة الرابعة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية هذا العام في مدينة "يونغ تشون"، في جنوب شرق مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقالت الحكومة الكورية أمس الأحد إنه تم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة لتربية الخنازير تحتوي على 24 ألف رأس.وجاءت هذه الحالة الرابعة في هذا العام بعد حوالي شهر من الإبلاغ عن الحالة السابقة في منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان"، يوم 21 مايو الماضي.وقد أرسلت سلطات مكافحة الأمراض فريق استجابة أولية وخبراء في علم الأوبئة إلى مزرعة "يونغ تشون"، واتخذت تدابير تشمل تقييد وصول الأشخاص غير العاملين في المزرعة والماشية والمركبات. وتقوم السلطات الصحية حاليا بإعدام الخنازير في المزرعة كإجراء وقائي.وأصدرت الحكومة أيضا أمرا بإيقاف الحركة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة 10 من مساء يوم السبت في مزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة في مناطق ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.