كوريا الجنوبية وأوزبكستان توقعان خطاب إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثقافي

Photo : YONHAP News

وقعت وزارتا الثقافة في كوريا الجنوبية وأوزبكستان خطاب إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثقافي الثنائي.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الجانبين وقعا على خطاب النوايا يوم الجمعة بمناسبة زيارة الرئيس يون صوك يول إلى ثلاث دول في آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان. وتم التوقيع على خطاب النوايا لتوسيع اهتمام أوزبكستان بكوريا الجنوبية وتعزيز العلاقات الودية بين البلدين من خلال الثقافة.ويدعو خطاب النوايا إلى التبادل والتعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين، مثل المتاحف والمكتبات، وخبراء الفن، والمشاركة المتبادلة في الأحداث الثقافية المخطط لها التي يستضيفها البلدان، والتعاون بين المنظمات الرياضية.ويعتزم المركز الوطني للثقافة الآسيوية التابع لوزارة الثقافة الكورية إقامة معرض حول ماضي ومستقبل طريق الحرير في أكتوبر من العام القادم.وسوف تواصل الوزارة أيضا التبادلات الثقافية مع أوزبكستان من خلال سبعة فروع لمعاهد الملك سيجونغ في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى ومساعدتها على استضافة مسابقة للتيكوندو بنجاح في سبتمبر القادم.