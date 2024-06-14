معهد ستوكهولم لأبحاث السلام يقول إن كوريا الشمالية تمتلك 50 رأسا نوويا

Photo : YONHAP News

قال تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس إن عدد الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية قد وصل إلى حوالي 50 في هذا العام، بزيادة مقدارها 20 رأسا مقارنة بالعام الماضي.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 90 رأسا نوويا.وأوضح المعهد أن ترسانة الأسلحة النووية الكورية الشمالية الجاهزة للاستخدام في العمليات العسكرية تقع ضمن نطاق الـ20 إلى 60 رأسا المشار إليها في أحدث التقييمات الاستخباراتية الصادرة عن كوريا الجنوبية في عام 2018، والولايات المتحدة في عام 2020.وقال إن عدد الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية غير مؤكد إلى حد كبير.كما أشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تنتج البلوتونيوم المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، ويعتقد أيضا أنها تنتج اليورانيوم عالي التخصيب لاستخدامه في إنتاج الرؤوس الحربية النووية.