كوريا الجنوبية تسهل إجراءات دخول القادمين بهدف تنشيط السياحة

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية لاتخاذ تدابير متنوعة بهدف تنشيط السياحة، تشمل تسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر الإلكتروني، وهو بمثابة تأشيرة سياحية قصيرة المدى، للسياح الأجانب الذين يزورون البلاد ضمن مجموعات سياحية.كما سيتم إصدار تأشيرات للأجانب الذين يدخولون كوريا لتلقى تدريب على الموسيقى والرقص، وسيتم أيضا تطبيق نظام بطاقة النقل العام قصيرة المدى لكي يستفيد منه السياح الأجانب في أثناء إقامتهم في المدن الكبرى، بما في ذلك سيول وبوسان.وتم الكشف عن هذه الخطة في اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.وقالت الحكومة إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في أول 4 أشهر من هذا العام شهد تعافيا ليصل إلى مستوى 90% مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، لكن وتيرة انتعاش الإيرادات السياحية بطيئة إلى حد ما بسبب زيادة عدد السياح الأفراد.كما تخطط الحكومة أيضا لإطلاق برامج سياحية متنوعة ذات صلة بالمحتويات الكورية وأغاني ومهرجانات الكيبوب.وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة لجذب 30 مليون سائح أجنبي، وتحقيق 30 مليار دولار من الإيرادات السياحية في عام 2027.