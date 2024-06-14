سيول تتوقع ألا تنقل روسيا تقنياتها العسكرية لكوريا الشمالية

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توقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" ألا تقوم روسيا بنقل تقنياتها العسكرية المتطورة إلى كوريا الشمالية، حتى لو قام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بزيارة لبيونغ يانغ.جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء مع الوزير"شين"، حيث قال إن هناك احتمالا ضئيلا بأن يقوم الرئيس الروسي "بوتين" بنقل التكنولوجيا العسكرية الروسية الأكثر تقدما إلى كوريا الشمالية.وأرجع الوزير "شين" السبب في هذه التوقعات إلى أنه إذا قررت روسيا نقل تقنياتها المتطورة، فإن ذلك يعني أنها ستفقد نفوذها على كوريا الشمالية، موضحا أن "بوتين" قد يترك مسألة نقل التكنولوجيا كملاذ أخير للحفاظ على النفوذ الروسي على بيونغ يانغ.وفيما يخص قمر التجسس الاصطناعي الكوري الشمالي الذي تعرض لانفجار فور إطلاقه يوم السابع والعشرين من شهر مايو الماضي، قال الوزير "شين" إنه يبدو أن روسيا قدمت تكنولوجيا محركات جديدة لكوريا الشماليية، لكن الإطلاق انتهى بالفشل بسبب مشاكل في التكامل بين النظامين الروسي والكوري الشمالي.وتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق قمر اصطناعي تجسسي آخر خلال النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تواصل إجراء اختبارات على محرك صاروخي.وأكد الوزير "شين" أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستوقع قريبا وثيقة تضفي طابعا مؤسسيا على التعاون الأمني فيما بينها.