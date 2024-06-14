أساتذة مستشفيات جامعة سيول يبدؤون إضرابا لأجل غير مسمى

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بدأ أساتذة الطب في المستشفيات الأربعة التابعة لجامعة سيول الوطنية إضرابا اليوم الاثنين يشمل تعليق علاج المرضى إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على الإصلاحات الطبية التي تجريها الحكومة، بما في ذلك زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب 529 أستاذا، أي 54.7% من إجمالي أساتذة مستشفيات جامعة سيول الوطنية الذين يقدمون خدمات للمرضى، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل العلاج في المستشفيات الأربعة بحوالي 40%، بينما سينخفض معدل تشغيل غرف الجراحة إلى 33.5%.وسوف يشارك أساتذة مستشفى جامعة يون سيه في تعليق علاج المرضى بدءا من يوم السابع والعشرين من يونيو الجاري، بينما بدأت لجنة الطوارئ لأساتذة الطب في جامعة سونغ كيون كوان في مناقشة إمكانية مشاركة الأساتذة في الإضراب عن علاج المرضى.وقد طالبت الجمعية الطبية الكورية الحكومة بمراجعة موقفها بشأن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب مقابل إلغاء خطتها للإضراب، لكن وزارة الصحة رفضت هذه المطالبة، موضحة أنه لم يطرأ أي تغيير على موقفها.