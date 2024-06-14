مجموعة السبع تدين بأشد لهجة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

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أدان قادة دول مجموعة السبع زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وأعربوا عن قلقهم من احتمال نقل التكنولوجيا الروسية النووية والصاروخية إلى كوريا الشمالية.جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الجمعة قبل يوم واحد من اختتام قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث أعربوا عن قلقهم البالغ حيال تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، خاصة تصدير الصواريخ الباليسية الكورية الشمالية لروسيا، وإرسال الأسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.ودعا البيان كلا من روسيا وكوريا الشمالية إلى وقف جميع الأنشطة التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، والالتزام بالقرارات ذات الصلة.وجدد قادة مجموعة السبع دعوتهم إلى التفكيك الكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية التي تمتلكها كوريا الشمالية، وتعهدوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا لتحقيق الحرية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.كما أكدوا مجددا دعمهم لإيجاد حل الدولتين الذي يهدف إلى التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن الهجوم على منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.