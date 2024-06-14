كوريا الشمالية تبنى جدارا داخل المنطقة منزوعة السلاح

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اكتشفت السلطات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تقوم ببناء جدار على طول خط الهدنة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.وقال مسؤول حكومي في سيول إن عمليات بناء الجدار تجرى حاليا في مناطق متفرقة في الجزء الشمالي من خط الهدنة بشكل متزامن.وأضاف المسؤول أنه تم أيضا رصد عملية بناء الطرق التكتيكية التي تربط بين الجدار وشمال المنطقة المنزوعة السلاح.وترى السلطات الكورية الجنوبية أن عبور عشرات من الجنود الكوريين الشماليين لخط ترسيم الحدود العسكرية في أوائل يونيو الجاري لفترة وجيزة قبل العودة إلى الجانب الشمالي بعد أن أطلق الجيش الجنوبي طلقات تحذيرية، له علاقة مع بناء ذلك الجدار داخل المنطقة منزوعة السلاح.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أكد في خطاب ألقاه في شهر يناير الماضي على ضرورة اتخاذ إجراءات تدريجية للفصل التام بين جميع ظروف الاتصال بين الكوريتين في المناطق الحدودية.