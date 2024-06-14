الرئيس الروسي بوتين يزور كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع، وسط تعميق التعاون العسكري مع كوريا الشمالية في أعقاب قمته مع الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" في سبتمبر.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير من جملة واحدة إن "بوتين" سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية لمدة يومين بدءا من يوم الثلاثاء، بدعوة من الزعيم الشمالي "كيم".كما أكد الكرملين زيارة "بوتين" إلى كوريا الشمالية، قائلا إن الزيارة جزء من جولة ستشمل أيضا زيارة فيتنام من الأربعاء إلى الخميس.وستكون هذه أول رحلة لـ "بوتين" إلى النظام المنعزل منذ يوليو 2000، عندما سافر إلى بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل"، الأب الراحل للزعيم الحالي.وكان "بوتين" قد وافق على دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية خلال القمة التي عقدت في ميناء "فوستوتشني" الفضائي الروسي في سبتمبر، حسبما أعلن الكرملين في وقت سابق.وقد عززت كوريا الشمالية وروسيا التعاون العسكري بينهما، وسط الشكوك بأن بيونغ يانغ قدمت أسلحة وذخائر لموسكو لاستخدامها في الحرب الروسية في أوكرانيا، مقابل مساعدات غذائية من موسكو ونقل محتمل لتكنولوجيا الأسلحة.