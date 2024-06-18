نشاط البعوض في سيول يصل إلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني

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وصل متوسط مؤشر نشاط البعوض في مدينة سيول إلى مستوى قياسي بلغ 100 للأسبوع الثاني على التوالي. وأوضح تقرير صادر عن إدارة مدينة سيول، أمس الاثنين، أن المؤشر الذي بلغ 100 درجة خلال الفترة من 2 إلى 15 يونيو، قد صار في المستوى الرابع، وهو "إزعاج"، وهو الأعلى في نظام قياس نشاط البعوض.ويتم إصدار توقعات المستوى الرابع عندما يُفترض أن يصل عدد موائل يرقات البعوض في الهواء الطلق إلى ما بين 50 و100%، مما يعني أنه في المناطق الكثيفة، يدخل حوالي خمس إلى عشر بعوضات إلى المنازل المجاورة في الليلة الواحدة.وقال مسؤولو المدينة إنه إذا بقي شخص ما في الخارج ليلا، وظل ثابتا بعد ممارسة الرياضة لأكثر من 10 إلى 15 دقيقة، فمن المحتمل أن يتعرض للدغات خمس بعوضات على الأقل. وبلغ متوسط المؤشر 65.6 خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن مؤشر هذا العام أعلى بحوالي مرة ونصف.وأشار "كيم دونغ جون" الأستاذ المساعد بكلية "سميث" للفنون الليبرالية بجامعة "سام يوك"، والذي يشرف على توقعات نشاط البعوض في المدينة، إلى هطول الأمطار في فصل الربيع المبكر وارتفاع درجات الحرارة، كعوامل ساعدت في خلق البيئة المناسبة لموائل البعوض.