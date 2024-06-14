تخفيض خصومات الضرائب على الوقود ابتداء من الشهر القادم

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أعلنت الحكومة الكورية أنها ستخفض خصومات الضرائب على الوقود اعتبارا من الشهر القادم.ووفقا لوزير المالية "تشيه سانغ موك" أمس الاثنين، سيتم تمديد خصم الضرائب على الوقود حتى يوم 31 أغسطس القادم، ولكن سيتم تعديل معدل الضريبة بشكل طفيف ابتداء من 1 يوليو.وأوضح أنه سيتم تعديل معدل خصم الضريبة على البنزين من 25% حاليا إلى 20%، في حين سيتم تعديل نسبة الخصم الضريبي على الديزل وغاز البترول المسال من 37% حاليا إلى 30%. وهذا يعني أن المستهلكين سيدفعون ما يقرب من 40 وون، أي حوالي ثلاثة سنتات أمريكية إضافية، لكل لتر من البنزين والديزل، في حين سيدفع مستخدمو غاز البترول المسال 12 وون، أي أقل من سنت إضافي، لكل لتر.وقال الوزير "تشيه" إن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستمدد خصومات ضريبة الوقود من خلال النظر في اتجاهات التضخم وأسعار النفط بعد 31 أغسطس.