الحكومة تدرس تعديلات قوانين الضرائب

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صرحت الحكومة الكورية بأنها تدرس حاليا تضمين إصلاحات لضريبة الميراث والضريبة العقارية الشاملة المفروضة على أصحاب المنازل باهظة الثمن أو الوحدات السكنية المتعددة، في مجموعة منقحة من قوانين الضرائب.وقال وزير المالية "تشيه سانغ موك" للصحفيين أمس الاثنين إن الحكومة ستجمع آراء الخبراء قبل الكشف عن سبل إصلاح الضرائب في وقت ما من الشهر القادم.ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن مجموعتها المنقحة من قوانين الضرائب في يوليو. وحول تأكيد مدير إدارة السياسات الوطنية في المكتب الرئاسي "سونغ تيه يون" على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية الشاملة وإصلاح ضريبة الميراث بالكامل، قال "تشيه" إنه يتفق تماما مع هذا الرأي على العموم، لكن هذا لا يعني أن الحكومة قد قررت بالفعل اتخاذ تدابير محددة.وحول وجهات النظر القائلة بأن الإصلاح سيؤدي إلى انخفاض في عائدات الضرائب، قال وزير المالية إنه يتم وضع هذا الأمر دائما في الاعتبار، وأضاف أن الحكومة تدرس ذلك في أثناء تعديل قوانين الضرائب.