بوتين يزور كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة تستغرق يومين لكوريا الشمالية ابتداء من اليوم الثلاثاء.وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووسائل إعلام رسمية أخرى أمس الاثنين أن بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأكد المكتب الرئاسية الروسي، "كرملين"، أيضا الزيارة في إعلان متزامن، موضحا أن بوتين سيسافر إلى فيتنام يوم الأربعاء بعد زيارته لكوريا الشمالية.ولم توضح موسكو وبيونغ يانغ تفاصيل رحلة بوتين إلى كوريا الشمالية، التي ستكون أول زيارة من نوعها يقوم بها بوتين منذ 24 عاما، تحديدا منذ شهر يوليو من عام 2000، عندما زار كوريا الشمالية في العام الأول من رئاسته وعقد قمة مع الزعيم السابق الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.وقد التقى بوتين وكيم جونغ أون في كدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، خلال قمتهما الأولى في أبريل 2019، ثم عقدا قمتهما الثانية في سبتمبر من العام الماضي عندما قام كيم بزيارة إلى روسيا.