وتين يقول إن روسيا وكوريا الشمالية تعملان على تطوير نظام لا يقيده الغرب

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير أنظمة للتجارة والتسويات المتبادلة التي لا تقيدها الدول الغربية، كما ستعارضان بشكل مشترك الإجراءات التقييدية غير المشروعة ضدهما.وأدلى بوتين، الذي من المقرر أن يزور كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، بهذه التصريحات في مقال نشرته اليوم صحيفة رودونغ شينمون، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وفي المقال الذي نشرته أيضا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال بوتين إن البلدين سيضعان التعاون الثنائي في "مستوى أعلى" من خلال بذل جهود مشتركة. وفي تعهده بدعمه الثابت لكوريا الشمالية، قال بوتين إن موسكو مستعدة للتعاون الوثيق مع بيونغ يانغ لجعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية واستقرارا.ومن المتوقع أن يوقع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على معاهدة بشأن مشاركة استراتيجية شاملة بين البلدين.كما شكر بوتين كوريا الشمالية على دعم ما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتعهد بدعم جهود بيونغ يانغ للدفاع عن مصالحها وحقوقها في الحرب ضد أعدائها.وقد نُشر المقال بعد يوم من إعلان البلدين أن بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عاما، لمدة يومين ابتداء من اليوم الثلاثاء.