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الكوريتان

الجيش الكوري الجنوبي يعود لتطبيق تدابير العمليات قبل الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

Write: 2024-06-18 15:34:59Update: 2024-06-18 15:46:43

الجيش الكوري الجنوبي يعود لتطبيق تدابير العمليات قبل الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

Photo : KBS News

قرر الجيش  الكوري  الجنوبي إعادة  تطبيق  الإجراءات التشغيلية،  وهي  دليل  للاستجابة  في  المناطق  الحدودية بين  الكوريتين،  إلى  ما  كانت  عليه  قبل  إبرام  الاتفاقية العسكرية  بين  الكوريتين التي  تم  التوصل إليها  في  19  سبتمبر  2018،  وذلك  بعد  أن  تم  التعليق  الشامل للاتفاقية. 
وصرح  مسؤول  في  الجيش  الكوري الجنوبي  بأن  عدد  الإجراءات  التشغيلية انخفض  من  5  مراحل  إلى  4  مراحل  على  الأرض، ومن  4  مراحل  إلى  3  مراحل  في  الجو،  ومن  5  مراحل  إلى  3  مراحل  عبر  البحر.
وأوضح  أن  الإجراءات التشغيلية  العسكرية  قد  عادت  إلى  ما  كانت  عليه  قبل  الاتفاقية،  وأن  ذلك  تم  بالتوازي  مع  تعليق  الاتفاقية.
وكانت  الكوريتان  قد  قررتا  حسب  الاتفاقية  اتخاذ  تدابير  تمنع  وقوع  نزاعات مسلحة  عرضية  في  جميع  الجبهات الأرضية  والبحرية  والجوية، وأدرجت  في  الاتفاقية الإجراءات  التشغيلية  ذات  الصلة.
وقد  قررت  الحكومة الكورية  الجنوبية  في  اجتماع  عقدته  برئاسة  رئيس  الوزراء  "هان دوك  سو"  يوم  4  يونيو  الجاري  تعليق  العمل  بالاتفاقية، وصدق  الرئيس  "يون صوك  يول"  بعد  ذلك  على  هذا  القرار.
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