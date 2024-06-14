الولايات المتحدة تعرب عن القلق من زيارة بوتين لكوريا الشمالية

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أعربت الحكومة الأمريكية عن القلق من تعمق العلاقات الكورية الشمالية والروسية، قبل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كوريا الشمالية اليوم، ولأكدت أنها ستراقب عن كثب المساعدات التي ستتلقاها بيونغ يانغ من موسكو في المستقبل.وعبّر مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض "جون كيربي" عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، حيث قال إن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن رحلة بوتين نفسها، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين البلدين، ليس فقط بسبب التأثير الذي ستحدثه على الشعب الأوكراني مع استمرار استخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في ضرب أوكرانيا، ولكن أيضا لأنه قد يكون هناك بعض المعاملة بالمثل التي يمكن أن تؤثر على الأمن في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لم تر معايير التعاون الثنائي وثماره، لكنها ستراقب ذلك عن كثب.ومن ناحية أخرى، وفي مؤتمر صحفي منفصل عندما سئل عن زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن "القلق البالغ" بشأن تعميق التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ. وقال المتحدث إن "تعميق التعاون العسكري بين البلدين هو "اتجاه يجب أن يكون مصدر قلق كبير لأي شخص مهتم بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ودعم نظام عدم الانتشار العالمي، ودعم شعب أوكرانيا في الوقت الذي يتم فيه الدفاع عن حريتهم واستقلالهم ضد الغزو الروسي الغاشم".وكان المكتب الرئاسي الروسي، "كرملين"، قد أعلن أمس أن بوتين سيسافر إلى فيتنام يوم الأربعاء بعد زيارته لكوريا الشمالية لمدة يومين، بدءا من اليوم الثلاثاء.ولم توضح موسكو وبيونغ يانغ تفاصيل رحلة بوتين إلى كوريا الشمالية، التي ستكون أول زيارة من نوعها يقوم بها بوتين منذ 24 عاما، تحديدا منذ شهر يوليو من عام 2000، عندما زار كوريا الشمالية في العام الأول من رئاسته وعقد قمة مع الزعيم السابق الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.ويتهم المجتمع الدولي كوريا الشمالية بتقديم كمية كبيرة من القذائف والصواريخ الباليستية إلى روسيا، قبل وبعد القمة بين البلدين العام الماضي، وهو ما أثر على وضع الحرب في أوكرانيا.