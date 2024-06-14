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المحلية

الحكومة تتخذ موقفا صارما إزاء الإضراب الجماعي للأطباء

Write: 2024-06-18 15:36:56Update: 2024-06-18 15:48:12

الحكومة تتخذ موقفا صارما إزاء الإضراب الجماعي للأطباء

Photo : YONHAP News

قررت  الحكومة الكورية  اليوم  اتخاذ  موقف  صارم  إزاء  الإضراب الجماعي  الذي  ينفذه  الأطباء  احتجاجا على  الإصلاحات  الطبية. 
وقال  "جو  كيو  هونغ"  وزير  الصحة  والرفاهية في  اجتماع  عقده  اليوم  لمركز  التعامل  مع  حالات  الطوارئ، حول  الإضراب  الجماعي للأطباء،  إن  معدل  الإغلاق  المؤقت المبلغ  عنه  وصل  إلى  حوالي  4%  فقط،  إلا  أن  الحكومة  أصدرت  أمرا  بالعمل في  الساعة  التاسعة من  صباح  اليوم  من  أجل  تقليل  الفراغ الطبي  إلى  أبعد  الحدود.
وأضاف  الوزير  جو  أن  الحكومة ستتخذ  خطوات  إدارية تشمل  توقيف  العمل  بناء  على  قانون  الخدمات الطبية  من  خلال  التفتيش  الميادني في  حال  حدوث  فراغ  طبي.
كما  تخطط  الحكومة لطلب  إجراء  تحقيقات بشأن  المنشورات  على  مواقع  التواصل الاجتماعي،  التي  تشجع  على  الرفض  الجماعي  لتقديم العلاج.
وأوضحت  أنه  إذا  قرر  الأطباء من  جانب  واحد  ودون  إشعار  مسبق  عدم  تقديم  العلاج للمرضى،  فسوف  توجه  لهم  اتهامات بموجب  المادة  15  من  قانون  الخدمات  الطبية، كما  ستقوم  بتشغيل مركز  للدعم  في  مواجه  الأضرار الناجمة  عن  رفض  الأطباء  تقديم  العلاج  للمرضى.
وتدير  الحكومة  أيضا  نظاما  للعلاج الطبي  الطارئ  استجابة للإضراب  الجماعي،  بما  في  ذلك  تشغيل  الحد  الأقصى  للأسرة في  مستشفيات  المؤسسات الطبية  العامة،  توسيع  العلاج  ليلا  وفي  أيام  العطلات،  ودعم  العلاج  عبر  الإنترنت،  وتوسيع نطاق  الخدمة  عند  الطلب  لممرضات الدعم  الطبي،  ونشر  الأطباء  العسكريين ومسؤولي  الصحة  العامة بشكل  مكثف  في  الجهات  الطبية الأساسية.
كما  ستقوم  الحكومة بجمع  المعلومات  عن  المستشفيات  والعيادات الطبية  التي  تعمل  في  الوقت  الفعلي  من  أجل  نشرها  على  موقع  العلاج  الطارئ ومواقع  الحكومات  المحلية عبر  الإنترنت.
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