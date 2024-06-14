بوتين يصل إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء

Photo : KBS News

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية.وقال المكتب الرئاسي الروسي، "كرملين"، إن بوتين وصل إلى بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء. وقالت وسائل إعلام روسية إن الطائرة الرئاسية التي تقل بوتين هبطت في مطار "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 2:22 صباحا. وكان من المقرر أصلا أن يصل بوتين في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء ويبقى حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق يومين. ومع ذلك، فإن وصوله المتأخر أدى إلى اختصار الزيارة إلى يوم واحد.وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل شخصيا الرئيس الروسي في المطار.وتعد هذه هي أول رحلة يقوم بها بوتين إلى كوريا الشمالية منذ 24 عاما، منذ زيارته في يوليو من عام 2000 خلال العام الأول من رئاسته، عندما عقد قمة مع كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.وكان بوتين وكيم جونغ أون قد التقيا سابقا في فلاديفوستوك في قمتهما الأولى في أبريل 2019، وتلتها قمة ثانية في سبتمبر من العام الماضي، في أقصى الشرق الروسي أيضا. ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات قمة بعد ظهر اليوم الأربعاء، ويوقعان على معاهدة مشاركة استراتيجية شاملة.