المحلية إصدار تحذير على المستوى الوطني في كوريا الجنوبية ضد الملاريا

تم إصدار تحذير ضد الملاريا على مستوى كوريا الجنوبية بأكملها. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، إنه تم إصدار التحذير بعد أن وصل عدد بعوض الأنوفيلين الناقل للملاريا إلى مستوى قياسي في أكثر من ثلاث مدن ومقاطعات خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو الجاري.



وتشمل تلك المناطق منطقة "كانغ هوا" في "إنتشون"، ومدينة "باجو" في مقاطعة "كيونغ كي"، ومنطقة "تشوروان" في مقاطعة "كانغ وان".



وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التحذير صدر قبل أسبوع واحد مقارنة بالعام الماضي، ويقدر أن ذلك يرجع إلى أن درجة الحرارة القصوى في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالملاريا خلال هذه الفترة كانت أعلى بحوالي درجتين مئويتين من المتوسط الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا.



ودعت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض "جي يونغ مي" إلى تعزيز السيطرة على البعوض الناقل للمرض في المناطق المعرضة للخطر الشديد، وإلى قيام العيادات الطبية في تلك المناطق بإجراء اختبارات عندما يشكو المرضى من حمى دون سبب معروف.