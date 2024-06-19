الطلاب الكوريون بعمر 15 عاما من بين الأفضل عالميا في التفكير الإبداعي

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أشارت بيانات صدرت مؤخرا إلى أن الأطفال في كوريا الجنوبية الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما كانوا من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث التفكير الإبداعي. ووفقا لتقييم التفكير الإبداعي ضمن برنامج التقييم الدولي للطلاب، "بيسا"، لعام 2022، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، حصلت كوريا الجنوبية على متوسط درجات يبلغ 38 درجة من أصل 60.وجاءت كوريا الجنوبية بين المركزين الأول والثالث بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبين المركزين الثاني والرابع بين 64 دولة شاركت في برنامج التقييم الدولي للطلاب. وتجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامج تقييم الطلاب الدولي "بيسا" كل ثلاثة أعوام لقياس ومقارنة قدرات الطلاب في سن 15 عاما على المستوى الدولي، بشأن استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم.ويقوم برنامج "بيسا" بتصنيف البلدان في نطاقات بدلا من التصنيف الدقيق. وكانت سنغافوره الدولة الوحيدة التي حصلت على درجات أعلى في التفكير الإبداعي من كوريا الجنوبية من بين الدول التي شملها الاستطلاع، بينما حصلت كندا على نفس الدرجة التي حصلت عليها كوريا الجنوبية.