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السياسية

سيول وبكين تعقدان الحوار الدبلوماسي والأمني 2+2 على مستوى نواب الوزراء

Write: 2024-06-19 10:48:45Update: 2024-06-19 10:55:47

سيول وبكين تعقدان الحوار الدبلوماسي والأمني 2+2 على مستوى نواب الوزراء

Photo : YONHAP News

أجرى كبار مسؤولي الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية والصين محادثات أمس الثلاثاء، بالتوازي مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في نفس اليوم.

وعُقد الحوار الدبلوماسي والأمني "اثنان زائد اثنين" في سيول، حيث مثّل كوريا الجنوبية فيه النائب الأول لوزير الخارجية "كيم هونغ كيون" ومثل الصين نائب وزير الخارجية "سون ويدونغ". وشهدت المحادثات أيضا مشاركة "لي صونغ بوم" مدير إدارة السياسات الدولية في وزارة الدفاع الكورية، و"تشانغ باوكوون" نائب مدير إدارة التعاون العسكري الدولي التابع للجنة العسكرية المركزية الصينية.

وخلال المحادثات تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية وشؤون شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن المرجح أن تكون كوريا الجنوبية قد دعت الصين إلى لعب دور بناء في قضايا كوريا الشمالية وشددت على الحاجة إلى التواصل مع بكين لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
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