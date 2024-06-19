بلينكن يتعهد بقطع دعم كوريا الشمالية لروسيا

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ببذل كل ما في وسعه لقطع دعم كوريا الشمالية لروسيا، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة نادرة لكوريا الشمالية.وتعهد بلينكن بذلك خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عقب اجتماعه مع "ينس ستولتنبرغ" الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في واشنطن.وقال بلينكن إن روسيا تحاول يائسة تطوير وتعزيز العلاقات مع الدول التي يمكن أن تزودها بالموارد اللازمة لمواصلة حربها في أوكرانيا، فيما انتقد كوريا الشمالية لتزويد روسيا بالذخيرة والأسلحة الأخرى.وأضاف الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لقطع الدعم الذي تقدمه دول مثل إيران وكوريا الشمالية إلى روسيا. كما انتقد بلينكن الصين لتقديمها الدعم الذي يمكّن روسيا من مواصلة استمرار "آلة الحرب" الخاصة بها، ودعا بكين إلى وقف هذا الدعم.