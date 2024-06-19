البيت الأبيض يصف تعميق التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا بأنه مصدر قلق كبير

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن تعميق التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا يمثل "مصدر قلق كبير"، وأن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية.وقد عبّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، حيث قالت إنه لا ينبغي لأي دولة أن توفر منصة لدعم "الحرب العدوانية" التي يشنها بوتين في أوكرانيا.وفيما يتعلق بزيارة بوتين لكوريا الشمالية، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة ظلت تحذر من هذه القضية، وانتقدت كوريا الشمالية لتزويدها موسكو بالأسلحة لمساعدتها في الحرب ضد أوكرانيا.وأشارت المتحدثة أيضا إلى أن تعميق التعاون بين البلدين هو اتجاه يجب أن يكون "مصدر قلق كبير" لأي شخص مهتم بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ودعم نظام منع الانتشار العالمي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم الشعب الأوكراني.