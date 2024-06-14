كوريا تخطط لتصدير محتويات بقيمة 25 مليار دولار في عام 2027

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية لتعزيز صناعة المحتويات، بما في ذلك الألعاب والويبتون والأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية، لتكون صناعة استراتيجية وطنية.جاءت هذه الخطة في "استراتيجية المحتويات الكورية" التي تم الكشف عنها في ختام اجتماع للجنة تنمية صناعة المحتويات، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وبموجب الخطة، ستركز الحكومة الكورية جميع طاقاتها على تعزيز صناعات المحتويات ذات القيمة المضافة، بحيث يتوسع حجم مبيعات المحتويات الكورية إلى 200 تريليون وون، وحجم صادراتها إلى 25 مليار دولار في عام 2027.كما تخطط الحكومة لإنشاء مجمع ثقافي شامل للمحتويات يضم الشركات المتخصصة ومرافق الإنتاج والتدريبات، ليصبح منطقة سياحية دولية حتى عام 2035.وسوف يتم بموجب خطة الحكومة تنظيم مهرجانات دولية للويبتون والألعاب من أجل حذب المزيد من الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية.وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن حجم صادرات المحتويات قد سجل أعلى مستوياته بعد انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، لكن عددا من شركات المحتويات الكورية لا تزال تواجه صعوبات مالية.وأكد "هان" على أهمية أن تبذل الحكومة أقصى جهودها في وضع استراتيجية وطنية وتقديم دعم مالي لصناعات المحتويات لكي تتمكن من أن تكون محرك نمو جديدا للاقتصاد الكوري.