إصدار أول تحذير من موجة الحر لهذا الصيف في سيول

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تم إصدار أول تحذير من موجة الحر لهذا الصيف في مدينة سيول في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي الكوري.وقد تم إصدار تحذير مماثل في صيف العام الماضي بشكل متقدم بيوم واحد من هذا العام.وعادة يتم إصدار تحذير من موجة الحر عندما يكون من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة محسوسة إلى 33 درجة مئوية أو أعلى لأكثر من يومين، أو عندما يُتوقع حدوث أضرار كبيرة بسبب الطقس الحار لفترة طويلة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم إلى 35 درجة مئوية في سيول، و35 درجة أيضا في كل من مدينتي ديه جون وكوانغ جو، و36 درجة في مدينة ديغو.كما وسعت هيئة الأرصاد الجوية نطاق التحذيرات من موجة الحر لتشمل مقاطعة كيونغ كي والمناطق الغربية من مقاطعة كانغ وان.ومن المتوقع أن تشهد جزيرة جيجو هطول أمطار بدءا من ليلة اليوم، وأن تشهد المناطق الجنوبية للبلاد هطول أمطار أيضا غدا الخميس.