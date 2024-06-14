البيت الأبيض يراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية

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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض الأمريكي "جون كيربي" على أن السلطات الأمريكية تراقب عن كثب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لكوريا الشمالية.وشدد "كيربي" في موجز صحفي على أنه لا ينبغي لأي دولة أن توفر منصة لمساعدة "بوتين" في حربه ضد أوكرانيا.ومن ناحية أخرى تعهد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ينس ستولتنبرغ" بمواصلة بذل كل ما في وسعه لمنع كوريا الشمالية من تقديم دعم للأعمال الإرهابية.وقال حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، إنه وجه دعوة لكوريا الجنوبية لحضور قمة الناتو المقرر عقدها في شهر يوليو القادم، مشيرا بذلك إلى زيادة التعاون الأمني بين حلف الناتو وكوريا الجنوبية.وبالإضافة إلى ذلك، أكد البيت الأبيض الأمريكي أن قضية شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ودعا "بوتين" إلى نقل هذه الرسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".