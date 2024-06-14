الحساب الجاري الكوري مع الصين يسجل عجزا للعام الثاني على التوالي

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سجل الحساب الجاري الكوري الجنوبي مع الصين عجزا للعام الثاني على التوالي في العام الماضي، فيما سجل أكبر فائض على الإطلاق مع الولايات المتحدة.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الفائض التجاري الكوري في العام الماضي 35 مليارا و490 مليون دولار، بزيادة مقدارها 9 مليارات و660 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق.وحسب الدول، شهد الحساب الجاري الكوري مع الصين عجزا بقيمة 30 مليارا و980 مليون دولار في العام الماضي، مسجلا بذلك عجزا للعام الثاني على التوالي، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم العجز التجاري الكوري مع الصين إلى انخفاض الصادرات الكورية للصين، خاصة أشباه الموصلات.وبلغت قيمة الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة 91 مليارا و250 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة مقدارها 22 مليارا و280 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وانخفض حجم العجز التجاري الكوري مع دول الشرق الأوسط بسبب تراجع أسعار المواد الخام، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي.وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 34 مليارا و540 مليون دولار في العام الماضي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا 15 مليارا و180 مليون دولار.