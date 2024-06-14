كوريا الجنوبية تهرب عن القلق من حادث تصادم بين سفيتنين فلبينية وصينية

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها من حادث التصادم الذي وقع بين سفيتنتين فلبينية وصينية أول من أمس الاثنين في المياه المقابلة لجزيرة "سكند توماس شول" في بحر الصين الجنوبي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء إن الحكومة الكورية تعرب عن قلقها الكبير من التصرفات الخطيرة التي تسببت في وقوع أضرار كبيرة لسفينة فلبينية، وإصابة عنصر في البحرية الفلبينية بجروح، في بحر الصين الجنوبي.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية تؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن والنظام البحري القائم على القواعد في بحر جنوب الصين، وهو طريق ملاحي دولي رئيسي تستخدمه جميع دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.ولم يشر المسؤول الكوري إلى أن الصين هي التي ارتكبت تلك التصرفات الخطيرة.وكان الجيش الفلبيني قد أعلن أمس الثلاثاء عن إصابة أحد أفراد البحرية الفلبينية بجروح خطيرة بعد اصطدام متعمد تسبببت فيه سفينة تابعة لقوات حرس السواحل الصينية في أثناء مهمة تناوب وإمداد كانت تقوم بها سفينة نقل الإمدادات الفلبينية.وقد أصدرت الصين يوم السبت الماضي قواعد جديدة تسمح لقوات حرس السواحل الصينية باستخدام القوة الفتاكة ضد السفن الأجنبية في المياه التي تقول الصين إنها تابعة لها، واحتجاز السفن المتسللة للمنطقة لمدة 60 يوما دون محاكمة.