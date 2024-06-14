نشر 3 طائرات استطلاع بي 8 إيه بوسايدون في كوريا الجنوبية

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وصلت اليوم الأربعاء إلى القيادة الجوية البحرية في مدينة بوهانغ في جنوب شرق كوريا الجنوبية، 3 من طائرات الدورية البحرية طويلة المدى من طراز "بي 8 إيه بوسايدون" المعروفة بلقب "أفضل صياد غواصات في العالم"، لنشرها في كوريا الجنوبية.وقد قامت شركة "بوينغ" الأمريكية بإنتاج 6 طائرات "بي 8 إيه بوسيدون" منذ شهر سبتمبر من عام 2018 الذي وضعت فيه كوريا الجنوبية خطة لشرائها، وحتى العام الماضي، ووصل 3 منها إلى كوريا الجنوبية.وكانت في استقبال تلك الطائرات الثلاثة طائرات الدورية البحرية من طراز "بي 3" .يشار إلى أن طائرات "بي 8 إيه" قادرة على القيام بعمليات واسعة النطاق تشمل عمليات بحرية وساحلية، حيث تجمع هذه الطائرات بين الأداء الفائق والموثوقية، مع نظام مهمات متقدم يضمن أقصى قدر من التشغيل البيني في ساحات المعارك.كما تضم تشكيلة واسعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة والإنذار المبكر، ورادارا خاصا للتنصت والتجسس، ونظاما متطورا لكشف هوية الأهداف، وجهاز سونار عالي الحساسية لتعقب الغواصات متصلا بحاسوب لتوجيه الطوربيدات نحو الغواصات المستهدفة.ومن المتوقع وصول الطائرات الثلاث المتبقية إلى كوريا يوم الثلاثين من شهر يونيو الجاري، وسوف يتم تسليم الطائرات الست إلى القوات البحرية الكورية يوم الرابع من يوليو.