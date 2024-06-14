بوتين يعلن عن وثيقة أساسية جديدة لتشكيل علاقات طويلة الأمد مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو أعدت "وثيقة أساسية" لتشكيل الأساس طويل الأمد للعلاقات مع بيونغ يانغ.ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء، قدم بوتين الشكر في بداية قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الى بيونغ يانغ على دعمها المستمر والثابت لسياسات موسكو، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا.وأشار إلى أن موسكو حاربت سياسات الهيمنة والإمبريالية الأمريكية والدول التابعة لها لعقود عديدة، وأكد على أن "الصداقة الوثيقة" بين روسيا وكوريا الشمالية تقوم على المساواة واحترام المصالح المتبادلة.وقال الرئيس الروسي أيضا إن زيارة كيم لروسيا العام الماضي أسفرت عن تقدم كبير في بناء العلاقات الثنائية، ,أعلن أن موسكو أعدت "وثيقة أساسية" ستضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد بين البلدين.كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في نجاح محادثات القمة التي عقدت اليوم الأربعاء، وقال إنه يأمل في أن تعقد القمة الثنائية التالية في موسكو.