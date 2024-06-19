كوريا الشمالية وروسيا تعلنان ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف

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أعلنت كوريا الشمالية وروسيا عن ترقية علاقاتهما الثنائية إلى مستوى التحالف.وقال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيان صحفي مشترك عقب قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في بيونغ يانغ اليوم الأربعاء إن علاقات بلديهما وصلت إلى مستوى جديد من التحالف.واعتبر "كيم" أنه تم وضع الأساس القانوني لقيادة البلدين الذي يتيح بناء دولتين قويتين، مع الحفاظ بحزم على السلام الإقليمي والعالمي وكذلك البيئة الأمنية.وأضاف أنه يشعر بسعادة بالغة لأن البلدين العظيمين توصلا إلى اعتماد معاهدة تليق بعلاقاتهما في العصر الجديد، بعد 9 أشهر فقط من مناقشة مثل هذا الاتفاق خلال زيارته لروسيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها هو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء تتضمن بندا بموجبه ستدعم بلدانهما بعضها البعض في حالة تعرض أحدهما لهجوم.وقالت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان للأنباء إن بوتين كشف عن مثل هذه التفاصيل للمعاهدة التي تم التوقيع عليها بعد قمة عقدت في بيونغ يانغ في وقت سابق من اليوم.وأضاف بوتين أن روسيا لن تستبعد تعزيز التعاون العسكري والفني مع الشمال، قائلا إن البلدين سينخرطان في تعاون عسكري وفقا للمعاهدة الجديدة.وشدد بعد ذلك على أن البلدين لن يتسامحا مع تهديدات الدول الأخرى وسيواجهان ما وصفوه بعقوبات ذات دوافع سياسية.