روسيا تصف المساعدة المتبادلة مع كوريا الشمالية بأنها ذات طبيعة دفاعية

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قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إن الالتزام بالمساعدات المتبادلة بين كوريا الشمالية وروسيا في حالة وقوع هجوم على أي من الدولتين، هو التزام "دفاعي" بطبيعته.وبحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الخميس، أوضح لافروف هذا الموقف في مقابلة مع قناة روسيا التلفزيونية الأولى بشأن معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الأربعاء.ويتضمن الاتفاق بندا يتعهد بموجبه البلدان بالدعم المتبادل إذا تعرض أي منهما لهجوم.وفيما يتعلق بهذا البند، قال "لافروف" إنه في حالة تعرض إحدى الدولتين لهجوم، فإن الأخرى ستقدم كل الدعم اللازم وفقا للقوانين المحلية لروسيا ولكوريا الشمالية، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة.وأكد "لافروف" أن أولئك الذين يريدون غزو روسيا أو كوريا الشمالية هم فقط الذين سيعترضون على هذا البند.