الرئيس يون يعلن حالة طوارئ ديموغرافية وطنية

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بعدد السكان في البلاد، متعهدا ببذل كل الجهود الممكنة لمواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد.وأدلى "يون" بهذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الرئاسية المعنية بمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية في "بان كيو" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الأربعاء.واستشهد "يون" بسقوط مدينة إسبرطة القديمة بسبب انخفاض عدد السكان، وقال إن الحكومة ستعمل بنظام استجابة وطنية شاملة حتى تنجح في التغلب على مشكلة انخفاض معدلات المواليد.وتعد هذه هي المرة الثانية منذ شهر مارس من العام الماضي التي يترأس فيها الرئيس "يون" شخصيا اجتماع للجنة الرئاسية المعنية بالسياسات السكانية.وكشف "يون" عن أن الوزارة الجديدة التي سيتم إنشاؤها للتعامل مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد غير المسبوق سوف تحمل اسم وزارة التخطيط الاستراتيجي السكاني، وسوف يشغل وزيرها في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، حيث يتولى وضع استراتيجيات سكانية متوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك مواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد وسياسات الهجرة.