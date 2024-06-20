الحزب المعارض يرفض مقترح التناوب على رئاسة اللجان البرلمانية

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رفض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اقتراحا قدمه حزب قوة الشعب الحاكم، بشأن التناوب على رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية خلال النصف الأول من الدورة الثانية والعشرين للبرلمان.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "بارك تشان ديه" أمس الأربعاء إن تفويض الناخبين في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل كان تفويضا للمعارضة لتطبيع شؤون الدولة من خلال الإدارة البرلمانية الفعالة. وأضاف أنه لتحقيق هذا التفويض، يجب أن يتولى الحزب الديمقراطي رئاسة كل من اللجنة التشريعية والقضائية ولجنة تسيير أعمال البرلمان.وانتقد "بارك" حزب قوة الشعب بسبب ما وصفه باتباعه نهجا مخادعا.ودعا الحكومة والمعسكر الحاكم إلى الامتناع عن استخدام حق النقض ضد مشروعات القوانين التي تم تمريرها وفقا لقانون البرلمان وإصدارها فورا، مع التعاون مع المعارضة في أعمال البرلمان.وقال "بارك" إنه إذا أظهر الرئيس "يون صوك يول" وحزب قوة الشعب تغييرا، وأثبتا أنه يمكن الوثوق بهما، فسوف يمكن للحزب الديمقراطي أن ينظر في اقتراح الحزب الحاكم بشأن التناوب على رئاسة اللجان.