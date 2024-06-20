لاعبة الغولف الكورية باك سيه ري تتسلم جائزة ڤان فليت لعام 2024

Photo : YONHAP News

ستحصل أسطورة الغولف اللاعبة الكورية الجنوبية "باك سيه ري" على جائزة "ڤان فليت" لعام 2024، لمساهمتها في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأعلنت "كوريا سوسايتي"، وهي منظمة أعمال غير ربحية تأسست لتعزيز العلاقات بين كوريا والولايات المتحدة، عن اختيار مديرة مؤسسة "سيه ري باك هوب" كمتلقٍّ إضافي لجائزة هذا العام. وقالت المنظمة إن "باك" ساهمت في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال الرياضة.وسوف تتسلم "باك" الجائزة في فندق في نيويورك يوم 30 سبتمبر، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة "فيلا" القابضة "يون يون سو".وتمنح "كوريا سوسايتي" جائزة "ڤان فليت" سنويا منذ عام 1995 للمنظمات والأفراد الذين ساهموا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحمل الجائزة اسم "جيمس ڤان فليت"، الذي كان قائدا للجيش الأمريكي الثامن خلال الحرب الكورية.