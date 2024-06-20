رومانيا تشتري مدافع هاوتزر كيه 9 الكورية بقيمة 920 مليون دولار

Photo : YONHAP News

قررت رومانيا شراء مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كيه 9" الكورية الجنوبية بقيمة 920 مليون دولار، في أكبر صفقة لشراء أسلحة كورية منذ 7 أعوام.وأعلن وزير الدفاع الروماني "أنجيل تيلفار" عن هذا القرار خلال محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي "شين وان شيك"، أمس الأربعاء.وأعرب "شين"، الذي يزور رومانيا حاليا، عن امتنانه لهذا القرار، قائلا إن كوريا الجنوبية ستصبح الشريك الأمثل لمساعي رومانيا لتحديث جيشها. كما أعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون في مجال الدفاع من خلال التصنيع المشترك والتدريب المتبادل بين الوحدات ذات الصلة وتبادل الأفراد.وسوف يوقع الجانبان عقدا رسميا عندما تكمل شركة "هان هوا إيروسبيس" والسلطات الرومانية مفاوضاتهما، والتي من المرجح أن تعقد في غضون أسابيع.