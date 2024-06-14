الرئيس الروسي يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية

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اختتم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" زيارته إلى كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، التي كانت الأولى من نوعها منذ 24 عاما.وقد قضى بوتين معظم الوقت خلال الزيارة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بدءا من مراسم الترحيب الرسمية به التي أقيمت له أمس، وحتى مغادرته اليوم، بما في ذلك إجراء مباحثات ومشاهدة بعض العروض.وقد أهدى بوتين سيارة ليموزين أخرى من طراز "أوروس"، التي تسمى بالنسخة الروسية من "رولز رويس"، إلى "كيم جونغ أون"، حيث تناوبا على قيادتها لإظهار الصداقة بينهما.وفي المقابل، أقاكت كوريا الشمالية مأدبة عشاء رسمية تكريما لبوتين، شملت مختلف الأطباق الفاخرة، مثل الكمأة وجراد البحر وكبد الأوز والجينسنغ.ووصف كيم "اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعها مع بوتين أمس، بأنها "خطة مئوية كبيرة للتحالف بين كوريا الشمالية وروسيا"، معربا عن فخره واعتزازه بأن يكون لدى كوريا الشمالية حليف قوي مثل روسيا كشريك استراتيجي.ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لموقف كوريا الشمالية بشأن الحرب في أوكرانيا، وقال إنه يقاتل ضد الهيمنة والممارسات الاستعمارية الجديدة التي تمارسها الولايات المتحدة والدول التابعة لها.وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الآلاف من مواطني بيونغ يانغ خرجوا إلى الشوارع والمطار، حاملين الزهور والأعلام لتحية بوتين، الذي توجه بعد اختتام زيارته التي استغرقت 21 ساعة، إلى فيتنام صباح اليوم.