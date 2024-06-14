الرئيس يون يعلن عن خطط لتحويل كيونغ سانغ إلى مركز لصناعة الهيدروجين

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كشف الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن خطط لتحويل مقاطعة شمال كيونغ سانغ إلى مركز لصناعة الهيدروجين من خلال دعم مشروع لبناء حزام صناعي خاص للاقتصاد القائم على الهيدرجين في منطقة الساحل الشرقي بتكلفة تبلغ 800 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ستمائة مليون دولار.جاء ذلك في الدورة السادسة والعشرين من المناقشات حول معيشة الشعب، التي عقدها الرئيس يون اليوم في جامعة "كيونغ سانغ" بعنوان "مقاطعة شمال كيونغ سانغ: مركز الابتكار في مجال التصنيع عالي التكنولوجيا في شمال شرق آسيا"، حيث أكد أيضا على أهمية الابتكار في الهيكل الصناعي بشكل مبدئي من أجل تحقيق طفرة جديدة هناك.وأشار الرئيس إلى مساهمة حركة "القرية الجديدة" التي انطلقت في مدينة "تشونغ دو" في تلك المقاطعة، في تحقيق معجزة نهر هان، مؤكدا على أن حكومته تقدم دعما فعالا للمقاطعة حتى تحقق المزيد من التقدم وتفتح عصرا من النجاح بناء على هذه التجربة.كما أشار إلى أن حكومته تسعى حاليا لإنشاء مجموعة "بو هانغ" لخلايا وقود الهيدروجين، ومجمع "أول جين" الصناعي الوطني للهيدروجين النووي، وقال إن بناء شبكة من خطوط أنابيب الهيدروجين يعد أمرا ضروريا في هذا الصدد.وأضاف أن الحكومة ستساعد على تمويل المشروعات ذات الصلة باستخدام صندوق تنشيط الاستثمارات المحلية، كما سيتم توسيع البنية التحتية للطرق في مقاطعة شمال كيونغ سانغ بما في ذلك بناء طريق سريع يعبر خليج "يونغ إيل" بتكلفة تبلغ 3 تريليونات و400 مليار وون، وطريق سريع يربط بين مدينة "سونغ جو" ومدينة "ديغو".وقال إن إن مقاطعة شمال كيونغ سانغ تتمتع ببيئة طبيعية خلابة، لكن سكانها لا يستطيعون الاستمتاع بها بشكل صحيح بسبب الافتقار إلى البنية التحتية السياحية. وأضاف أن حكومته ستقدم دعما لبناء حزام للترفيه في مناطق الساحل الشرقي، بما في ذلك "بوهانغ" و"يونغ دوك" و"أول جين" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.