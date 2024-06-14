الحكومة الكورية تضع خريطة طريق لتطوير 5 تقنيات دفاعية متقدمة

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية دعم 60 تقنية رئيسية في 5 مجالات من أجل تعزيز القوة التنافسية للصناعات الدفاعية المحلية.وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة برنامج اقتناء الدفاع الاجتماع التشاوري الأول بينهما اليوم، حيث وضعتا خريطة الطريق لتطوير المواد وقطع الغيار اللازمة لـ5 صناعات دفاعية متقدمة. وقررت الحكومة اختيار 60 تقنية رئيسية في الصناعات الخمس، وهي: الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والمركبات المأهولة وغير المأهولة، والروبوتات، وأشباه الموصلات.وتشمل التقنيات الرئيسية التي سيجري تطويرها كلا من مواد محركات الطائرات المتطورة ذات المساهمة التصديرية العالية، ومجموعات الحركة الهجينة للجيل التالي من الدبابات، ووحدات الإرسال والاستقبال متعددة النطاقات للطائرات بدون طيار.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة والهيئة كانتا قد وقعتا في شهر يونيو من العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المواد والمكونات الدفاعية، وظلتا تعززان البحث والتطوير المشترك، وتخططان للتحقق المستمر من حالة تنفيذ خارطة الطريق لتطوير المواد وقطع الغيار من خلال الهيئة الاستشارية.