5 شركات للنفط تبدي اهتماما بحقل الغاز الكوري في البحر الشرقي

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قال "كيم دونغ صوب" رئيس شركة النفط الوطنية الكورية إن بعض شركات البترول العالمية قد أبدت اهتماما بتطوير حقل الغاز الذي يقع في عمق البحر الشرقي، وسوف يتم عقد جلسة لشرح المشروع قريبا.وقال كيم في تصريحات أدلى بها أمس في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ، إن الشركة قامت بالتعاون مع إحدى شركات البترول العالمية بإجراء تحقيق إضافي بشأن نتائج ومنهجية التقييم الذي أجرته شركة "أكت جيو"، وقد أعربت تلك الشركة العالمية عن اهتمامها بالمشروع.وأضاف أن 4 شركات أجنبية أخرى، بما في ذلك شركات طاقة حكومية، قد أبدت أيضا اهتماما بحقل الغاز في البحر الشرقي.وقال إن شركة النفط الوطنية الكورية تخطط لعقد جلسات شرح متتالية لشركات النفط العالمية التي لديها تكنولوجيا التنقيب في أعماق البحار وقدرات مالية.وتخطط الحكومة وشركة النفط الوطنية الكورية لتنفيذ أول عملية تنقيب في عمق البحر بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 74 مليون دولار، بدءا من شهر ديسمبر القادم ولمدة 4 أشهر.