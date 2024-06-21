واشنطن ترحب بأي دعم لأوكرانيا مع تفكير كوريا الجنوبية في تزيدها بالأسلحة

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قالت الولايات المتحدة إنها ترحب بأي دعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، بعد أن قالت كوريا الجنوبية إنها ستعيد النظر في سياستها المتمثلة في عدم توريد أسلحة فتاكة إلى كييف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن واشنطن ترحب بأي دعم لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، لكن هذا القرار يعود في النهاية إلى كوريا الجنوبية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لن تعتبر إمداد كوريا الجنوبية لأوكرانيا بالأسلحة عملا مزعزعا للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وترحب به، قال المتحدث إن الولايات المتحدة ترحب بأي دولة تنوي دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.وكان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جانغ هو جين" قد قال أمس الخميس إن بلاده ستعيد النظر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أدان خطوة كوريا الشمالية وروسيا لتعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي بعد اعتماد معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة.وألمحت تصريحات "جانغ" إلى إمكانية حدوث تحول في سياسات كوريا الجنوبية المتمثلة في عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.