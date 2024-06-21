بوتين يحذر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

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نقلت تقارير عن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قوله أمس الخميس إن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا قامت بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أدلى "بوتين" بهذه التصريحات خلال زيارته إلى فيتنام بعد أن قالت كوريا الجنوبية إنها ستراجع إمكانية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، في الوقت الذي أدانت فيه المعاهدة الجديدة التي وقعتها كوريا الشمالية وروسيا.وقال "بوتين" إنه إذا حدث ذلك، فإن روسيا ستتخذ قرارات مقابلة لن تُرضي القيادة الحالية لكوريا الجنوبية.وكان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جانغ هو جين" قد قال في وقت سابق من يوم أمس الخميس إن المكتب الرئاسي سيعيد النظر في مسألة تقديم الدعم بالسلاح لأوكرانيا، مدينا خطوة موسكو وبيونغ يانغ لتعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي بعد اعتماد معاهدة للمشاركة الاستراتيجية الشاملة تتضمن تعهدا بالمساعدة المتبادلة إذا ما تعرض أيٌّ من البلدين لهجوم.وقال "بوتين" إن كوريا الجنوبية ليس لديها ما يدعو للقلق بشأن المعاهدة لأنها لن تنطبق إلا إذا تعرضت روسيا أو كوريا الشمالية لهجوم من قبل دولة ثالثة، موضحا أنه على حد علمه فإن كوريا الجنوبية لا تخطط لشن عدوان على كوريا الشمالية.ومع ذلك، قال "بوتين" إنه لا يمكنه استبعاد تزويد كوريا الشمالية بأسلحة عالية الدقة كرد فعل على شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.