اختيار كيونغ جو مبدئيا لاستضافة قمة آبيك القادمة

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تم اختيار مدينة "كيونغ جو" الساحلية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في كوريا الجنوبية، بشكل مبدئي، لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، للعام القادم 2025.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس بأن لجنة التوصيات الخاصة بالمدينة المستضيفة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ عقدت اجتماعا في وقت سابق من اليوم، حيث اختارت "كيونغ جو" كمدينة مرشحة لاستضافة القمة، أكثر من مدينتين مرشحتين أخريين هما "إنتشون" وجزيرة "جيجو".واتفق أعضاء اللجنة على أن "كيونغ جو" هي المدينة المرشحة الأنسب نظرا لتأثيرها على التنمية الوطنية والإقليمية ومحتواها الثقافي والسياحي ومواردها وغيرها.ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ العام القادم للمرة الأولى منذ 20 عاما، أي منذ أن استضافت تلك القمة في مدينة "بوسان" الساحلية في عام 2005.ومن المرجح أن يتم تأكيد اختيار "كيونغ جو" في وقت لاحق من هذا الشهر.