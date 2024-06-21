استمرار الخلافات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل البرلمان

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استمرت الخلافات الشديدة بين الأحزاب السياسية الكورية حول قضية توزيع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة الـ18، مع تبقي 3 أيام فقط على الموعد النهائي الذي حدده رئيس البرلمان "او وان شيك".وفي هذا السياق، عقد نائب زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "بيه جون يونغ" ونظيره من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك سونغ جون"، محادثات أمس الخميس، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات واكتفيا بإعادة التأكيد على مواقف حزبيهما.وكان رئيس البرلمان قد أمر قيادة الحزبين باختتام المفاوضات بشأن تشكيل البرلمان في دورته الثانية والعشرين بحلول منتصف ليلة الأحد.واقترح حزب قوة الشعب أن يتناوب الحزبان السياسيان الرئيسيان على رئاسة لجنة التشريع والقضاء ولجنة تسيير أعمال البرلمان لمدة عام واحد لكل منهما خلال النصف الأول من الدورة الثانية والعشرين للبرلمان. ومن جانبه، وضع الحزب الديمقراطي من جانبه شرطا مسبقا لقبول اقتراح حزب قوة الشعب بتقييد حق النقض، فيتو، بواسطة الرئيس، ضد مشروعات القوانين لمدة عام واحد.