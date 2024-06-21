شركة كيبكو تجمد أسعار الكهرباء للربع الثالث من العام

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قالت شركة الكهرباء الحكومية الكورية، كيبكو، إنها ستجمد أسعار الكهرباء للربع الثالث من العام.وأعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية اليوم الجمعة أنها ستحافظ على تكلفة الوقود المعدلة للوحدة عند خمسة وون لكل كيلوواط/ساعة للفترة من يوليو إلى سبتمبر، دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة. يذكر أنه يتم تحديد أسعار الكهرباء بإضافة تكلفة الوقود الأساسية ورسوم البيئة المناخية ومعدل تعديل تكلفة الوقود.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرفع أسعار الكهرباء، مع زيادة إجمالي ديون شركة "كيبكو" إلى 200.9 تريليون وون حتى نهاية مارس، قررت الحكومة تجميد أسعار الكهرباء في ضوء ارتفاع الأسعار والارتفاع المتوقع في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.ومن ناحية أخرى، تجري الحكومة مشاورات مع الوزارات ذات الصلة بشأن الزيادات المحتملة في أسعار الغاز في شهر يوليو.