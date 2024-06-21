مجموعة من المنشقين ترسل 300 ألف منشور إلى كوريا الشمالية

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قالت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها إنها أرسلت حوالي 300 ألف منشور دعائي مناهض للنظام الكوري الشمالي، عبر الحدود نحو الشمال في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.وكشفت جماعة "مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" اليوم الجمعة عن أنها أطلقت 20 بالونا كبيرا من مدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" باتجاه الشمال، فيما بين الساعة العاشرة من مساء الخميس ومنتصف الليل، موضحة أن البالونات تحمل منشورات وأوراقا نقدية من فئة الدولار الواحد وأقراص فلاش تحتوي على مقاطع فيديو لموسيقى ومسلسلات كورية جنوبية.وأضافت المجموعة أن مسؤولي مدينة باجو حضروا مباشرة قبل الإطلاق، ولم يحاولوا منع أعضائها، ومع ذلك، انتقلت المجموعة إلى موقع آخر لإرسال البالونات.وقال رئيس المجموعة "بارك سانغ هاك" في وقت سابق إن منظمته ستواصل إرسال المنشورات عبر الحدود، إلى أن يعتذر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن إطلاق حكومته مؤخرا لبالونات محملة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية.وكانت المجموعة قد أطلقت بالونات تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية يوم 10 مايو ويوم 6 يونيو، بينما قالت "جبهة تحرير الشعب الكوري الشمالي"، وهي مجموعة أخرى من المنشقين، إنها أطلقت منشورات مماثلة يوم 7 يونيو.