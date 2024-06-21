وزارة الخزانة الأمريكية تستبعد كوريا من قائمة مراقبة العملات للمرة الثانية

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قررت وزارة الخزانة الأمريكية استبعاد اسم كوريا الجنوبية من قائمة المراقبة للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها المحلية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.وقدمت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرها نصف السنوي أمس الخميس إلى الكونغرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والنقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.وقد أضافت الوزارة في التقرير اليابان إلى "قائمة مراقبة" الصرف الأجنبي، إلى جانب الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا وسنغافوره وألمانيا، والتي كانت على القائمة السابقة، بينما استبعدت كوريا الجنوبية من القائمة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم حذف اسمها من تلك القائمة في نوفمبر من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 7 أعوام.وتقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات أسعار الصرف لأكبر شركائها التجاريين، وإذا استوفت هذه الدول معيارين من أصل 3 معايير، يتم إدراجها ضمن "قائمة المراقبة"، أما إذا استوفت المعايير الثلاثة جميعها، فإنها تُعتبر دولة يُحتمل تورطها في التلاعب بقيمة عملتها المحلية وتتطلب "تحليلا مفصلا".