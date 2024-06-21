جنود كوريون شماليون ينتهكون خط الحدود نحو الجنوب مرة أخرى

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عبرت مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين الحدود بين الكوريتين مرة أخرى أمس الخميس في أثناء عملهم داخل المنطقة منزوعة السلاح.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن عددا من الجنود الكوريين الشماليين الذين كانوا يشاركون في أعمال غير محددة داخل المنطقة منزوعة السلاح قد عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الخميس.وأضافت أن أولئك الجنود عادوا إلى الشمال بعد أن قام الجيش الكوري الجنوبي ببث تحذيري وإطلاق طلقات تحذيرية.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي ينتهك فيها جنود شماليون خط الحدود نحو الجنوب.وكان جنود كوريون شماليون قد عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية يوميْ التاسع والثامن عشر من يونيو الجاري، وعادوا بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه يبدو أن عبور الجنود الكوريين الشماليين للحدود كان غير مقصود، لأنهم تراجعوا إلى الشمال فور إطلاق طلقات تحذيرية.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية نشرت مجموعة كبيرة من العمال في المناطق القريبة من خط ترسيم الحدود العسكرية ليقوموا بإزالة الأشجار وزرع الألغام وبناء الطرق التكتيكية والحواجز المضادة للدبابات.