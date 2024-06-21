وزارة الخارجية الكورية الجنوبيةتستدعى السفير الروسي

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من المقرر أن يقوم نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "كيم هونغ كيون" باستدعاء السفير الروسي في سيول "غيورغي زينوفييف" في وقت لاحق من اليوم الجمعة، للاحتجاج على إبرام معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أول من أمس الأربعاء.وقالت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الخميس إنها ستعيد النظر في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وأدانت خطوة كوريا الشمالية وروسيا لتعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي من خلال توقيع معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة.وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعلن فيها الحكومة الكورية الجنوبية رسميا نيتها لإعادة النظر في موقفها الداعي إلى عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.وردا على ذلك، قال الرئيس الروسي "بوتين" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في فيتنام إن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا قامت بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.