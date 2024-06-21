سيول وواشنطن تناقشان الاستجابة لزيادة التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات هاتفية أمس الخميس مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، حيث ناقشا سبل الاستجابة لنتائج القمة بين روسيا وكوريا الشمالية.وأكد الوزيران أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوريا الشمالية وروسيا حول تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي الثنائي، من خلال معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة، يشكل تهديدا خطيرا لأمن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وللسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والدول المجاورة.وشدد الوزير الكوري "تشو" على أن أي نوع من التعاون الذي يساعد في زيادة القدرة العسكرية لكوريا الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودعا الولايات المتحدة إلى التعاون الوثيق لقيادة استجابة دولية حاسمة ضد تهديدات كوريا الشمالية.ومن جانبه، أعرب الوزير الأمريكي "بلينكن" عن تأييد حكومته للتدابير التي تتخذها كوريا الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعا إلى الاستجابة الحاسمة لأي نوع من التهديدات من قبل كوريا الشمالية وروسيا من خلال التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.